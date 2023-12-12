Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с нефтью в Красном море, который направлялся в Израиль. Обошлось без жертв, но судно загорелось.

Об этом сообщает Reuters.

С помощью противокорабельной ракеты они атаковали норвежское судно Strinda в Баб-эль-Мандебском проливе.

Ему оказал помощь эсминец американских ВМС.

Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Ансар Аллах".

Напомним, в конце октября йеменские хуситы объявили о начале "военной операции" против Израиля.

В ноябре йеменские хуситы заявили, что будут атаковать суда под израильским флагом, а также принадлежащие Израилю или управляемые израильтянами. Сариа призвал "все страны мира эвакуировать своих граждан, находящихся в составе экипажей этих судов", и отказаться от услуг израильских судоходных компаний.

После чего они совершили нападения на несколько израильских судов в Красном море.

Также йеменские хуситы захватили в Аденском заливе связанный с Израилем нефтяной танкер Central Park.

Уже на следующий день нефтяной танкер был освобожден американским флотом. К кораблю подошёл эсминец Mason, с которого потребовали от захватчиков сдаться.