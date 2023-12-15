Израиль может прекратить массированные обстрелы сектора Газы. Фото - facebook.com/unrwa

Израиль может по совету США снизить интенсивность военной операции в секторе Газа и остановить полномасштабные военные действия.

Об этом пишет газета The New York Times.

Как утверждает издание, это следует из заявлений советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который в настоящее время пребывает в Израиле с визитом.

По словам Салливана, в следующей фазе войны ЦАХАЛ будет в большей степени сосредоточен на уничтожении высшего руководства ХАМАС и на разведовательных операциях.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил накануне, что кампания против ХАМАС продлится "больше нескольких месяцев".

"Нет никакого противоречия между утверждением, что борьба продлится месяцы, и утверждением о том, что различные этапы будут проходить в разное время в течение этих месяцев, включая переход от операций высокой интенсивности к более целенаправленным операциям", - прокомментировал слова Галланта Салливан.

Советник Байдена отметил, что Вашингтон лишь озвучивает, но не навязывает Израилю своё видение.

Снимок заголовка в The New York Times

Напомним, не так давно эта же газета писала, что США хотят, чтобы Израиль завершил наземную операцию в секторе Газа до конца 2023 года.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль начинает терять поддержку в мире из-за неизбирательных бомбардировок.

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