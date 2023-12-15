Израиль может по совету США снизить интенсивность военной операции в секторе Газа и остановить полномасштабные военные действия.

Об этом пишет газета The New York Times.

Как утверждает издание, это следует из заявлений советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который в настоящее время пребывает в Израиле с визитом.

По словам Салливана, в следующей фазе войны ЦАХАЛ будет в большей степени сосредоточен на уничтожении высшего руководства ХАМАС и на разведовательных операциях.

В то же время министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил накануне, что кампания против ХАМАС продлится "больше нескольких месяцев".

"Нет никакого противоречия между утверждением, что борьба продлится месяцы, и утверждением о том, что различные этапы будут проходить в разное время в течение этих месяцев, включая переход от операций высокой интенсивности к более целенаправленным операциям", - прокомментировал слова Галланта Салливан.

Советник Байдена отметил, что Вашингтон лишь озвучивает, но не навязывает Израилю своё видение.

Напомним, не так давно эта же газета писала, что США хотят, чтобы Израиль завершил наземную операцию в секторе Газа до конца 2023 года.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Израиль начинает терять поддержку в мире из-за неизбирательных бомбардировок.