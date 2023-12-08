США применили право вето в Совбезе ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект резолюции о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.

За резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совбеза: Китай, Россия, Франция (постоянные члены Совбеза), Албания, Бразилия, Гана, Габон, ОАЭ, Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония.

Великобритания воздержалась, США проголосовали против и применили вето.

Соавторами проекта были 97 стран-членов ООН.

Вчера исполнилось ровно два месяца с момента нападения ХАМАС на Израиль, что вызвало новую войну на Ближнем Востоке. С 27 октября Израиль начал сухопутную операцию в секторе Газа.

Если посмотреть на чисто военные результаты действий Израиля, то по прошествии более месяца сухопутной операции ЦАХАЛ продвигается вглубь территории анклава, сумел разрезать его на две части, начать вклинивание на юге в районе города Хан-Юнис.

К настоящему времени израильтяне не смогли захватить полностью даже весь север Газы. И, по оценкам израильских властей, которые приводят западные журналисты, командование ЦАХАЛ исходит из того, что на полную зачистку Газы потребуется еще минимум два месяца интенсивных боев.

Известно, что у США нет проблем с обеспечением оружием Украины и Израиля одновременно.