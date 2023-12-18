Главы МИД Великобритании, Германии и Франции потребовали от Израиля прекратить огонь в секторе Газа из-за растущих жертв и гуманитарного кризиса.

Об этом сообщает The Financial Times.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы проложить путь к устойчивому прекращению огня, ведущему к устойчивому миру. Чем скорее это произойдет, тем лучше: необходимость острая", - заявили министры иностранных дел Великобритании и Германии Дэвид Кэмерон и Анналена Бербок.

Во время визита в Израиль министр иностранных дел Франции Катрин Колонна также призвала к "новому гуманитарному перемирию", заявив, что оно должно быть продолжительным и должно привести к прекращению огня.

Напомним, в ООН заявили, что разбомбленная Газа больше не пригодна для жизни.

Между тем в США хотят, чтобы Израиль завершил крупномасштабную наземную кампанию в секторе Газа до конца года и перешел к более целенаправленной фазе войны против ХАМАС. Как предполагает администрация Байдена, этот новый этап будет включать "использование небольших групп элитных израильских сил, которые будут перемещаться в населенные пункты Газы и покидать их, выполняя более точные миссии по поиску и уничтожению лидеров ХАМАС, спасению заложников и разрушению туннелей".