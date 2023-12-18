Крупнейшая в мире судоходная группа Mediterranean Shipping Company (MSC) объявила об отводе своих судов от Красного моря из-за возросшей угрозы атак йеменских хуситов.

Об этом сообщает служба новостей BBC.

В своем заявлении MSC информирует, что ситуация в этом районе стала "серьезной". Компания заявила, что ее контейнеровоз MSC PALATIUM III подвергся нападению в пятницу, 15 декабря, когда он следовал транзитом через Красное море. Экипаж не пострадал, но корабль выведен из эксплуатации. Хуситы атаку не комментировали.

Отметим, что Красное море является одним из важнейших мировых маршрутов поставок нефти и топлива.

Ранее крупнейший контейнерный перевозчик Maersk, французская компания CMA CGM и немецкая транспортная компания Hapag-Lloyd приостановили рейсы по Красному морю из-за атак йеменских хуситов.

Напомним, накануне некоторые издания сообщали, что глава Пентагона Ллойд Остин объявит во время своего ближневосточного турне о проведении международной операции Prosperity Guardian ("Страж благополучия") по борьбе с угрозами со стороны йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах".

Как мы писали, йеменские хуситы заявили, что будут атаковать суда под израильским флагом, а также принадлежащие Израилю или управляемые израильтянами.