Крупнейшие судоходные компании продолжают отказываться от перевозок по Красному морю после того, как йеменские хуситы стали регулярно нападать на торговые суда.

Об этом сообщается в логистическом отчёте компании Maersk, контролирующей почти 15% мирового рынка перевозок. Также о запрете своим судам входить в данную акваторию заявила германская компания Hapag-Lloyd, пишет газета The Wall Street Journal.

"Мы останавливаем движение некоторых судов, но общего правила отмены рейсов ещё нет, хотя всё может измениться", - приводит газета слова представителя Hapag-Lloyd Нильса Хаупта.

Аналогичное решение сегодня приняла и французская логистическая компания CMA CGM.

"Мы решили проинструктировать все контейнеровозы CMA CGM в этом районе, которые должны пройти через Красное море, достичь безопасных районов и приостановить своё плавание", - говорится на сайте судовладельца.

Ранее крупнейший в мире контейнерный перевозчик остановил все рейсы в Красном море из-за атак хуситов.

Морские перевозчики стали отказываться от путей через Красное море после серии нападений йеменских хуситов на гражданские суда.