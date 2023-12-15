Датская судоходная компания Maersk, которая является крупнейшим перевозчиком товаров в мире, приостанавливает все рейсы через Красное море.

Об этом сообщает Bloomberg.

Решение компании принято после того как вчера ее корабль был атакован ракетой, выпущенной, предположительно, йеменскими хуситами.

Сообщается, что, несмотря на то, что в этом районе находятся две авианосные ударные группы ВМС США, им не удается контролировать ситуацию.

Напомним, на днях йеменские хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с нефтью в Красном море, который направлялся в Израиль. Обошлось без жертв, но судно загорелось.

Мы публиковали видео поражения хуситами норвежского танкера с нефтью, который шел в Израиль. Судно Strinda атаковали в Баб-эль-Мандебском проливе.

В конце октября хуситы объявили о начале "военной операции" против Израиля.

В ноябре йеменские хуситы заявили, что будут атаковать суда под израильским флагом, а также принадлежащие Израилю или управляемые израильтянами. Представитель движения Яхья Сариа призвал "все страны мира эвакуировать своих граждан, находящихся в составе экипажей этих судов", и отказаться от услуг израильских судоходных компаний.

После этого хуситы совершили нападения на несколько израильских судов и на военный эсминец США.