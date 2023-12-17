На следующей неделе глава Пентагона Ллойд Остин объявит во время своего ближневосточного турне о проведении международной операции Prosperity Guardian ("Страж благополучия") по борьбе с угрозами со стороны йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах".

Об этом сообщает портал The War Zone со ссылкой на собственные источники в Министерстве обороны США.

Отмечается, что Ллойд Остин отправится на Ближний Восток вместе с председателем Комитета начальников штабов США Чарльзом Брауном, где объявит о начале операции Prosperity Guardian. По словам источника портала, операция будет направлена "на обеспечение международной безопасности на море и наращивание потенциала в Красном море, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливах".

В то же время источник портала не сообщил, сколько стран будут участвовать в операции, а также ее конкретные цели, кроме патрулирования Красного моря.

Однако, по данным интернет-ресурса Semafor, Пентагон рассматривает возможность нанесения прямых ударов по военным объектам хуситов.

Напомним, крупнейшие судоходные компании отказываются от перевозок по Красному морю после того, как йеменские хуситы стали регулярно нападать на торговые суда.

В частности, на днях хуситы нанесли ракетный удар по танкеру с нефтью в Красном море, который направлялся в Израиль. Обошлось без жертв, но судно загорелось.