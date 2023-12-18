Газета The Times со ссылкой на источники в Генштабе израильской армии, пишет, что Израиль планирует "новую наземную войну против Хезболлы" в Ливане.

В статье утверждается, что план вторжения в южный Ливан уже разработан. ЦАХАЛ заявляет, что хочет отбросить "Хезболлу" на север к реке Литани - линии, имеющей символическое значение для обеих сторон.

Издание пишет, что такой план несет риски дальнейшей эскалации войны в целом на Ближнем Востоке и противоречит призывам сдержанности со стороны западных союзников.

Первоначальный риск вторжения "Хезболлы" снизился осенью, когда ее лидер Хасан Насралла заявил, что группировка не начнет крупного наступления, если Израиль не допустит провокаций со своей стороны или пока ХАМАС не окажется на грани полного разгрома.

Ранее Израиль объявил ультиматум Ливану, потребовав отвести боевиков "Хезболлы" в ближайшие 48 часов. Как утверждалось, требования Израиля якобы были переданы правительству и войскам Ливана через посредников. В ответ "Хезболла" заявила о готовности открывать огонь по любому солдату ЦАХАЛ или поселенцу в трехкилометровой зоне на ливано-израильской границе.

Мы также сообщали, что Израиль сделал последнее предупреждение "Хезболле" перед войной с Ливаном.