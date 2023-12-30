Белый дом распорядился о срочной продаже Израилю 155-мм артиллерийских снарядов M107 и связанного с ними оборудования на сумму около 147,5 миллионов долларов. Это было сделано в обход одобрения Конгресса США.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передаёт Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона.

"Соединённые Штаты преданы безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помочь Израилю развить и поддерживать сильный и готовый к самообороне потенциал. Предлагаемая продажа соответствует этим целям", - заявил Блинкен.

По имеющейся информации, боеприпасы Тель-Авиву будут поставляться из собственных запасов американской армии. Как заявляют американские военные, эта поставка "не окажет негативного влияния на обороноспособность США".

Как пишут СМИ, Блинкен заявил о чрезвычайной ситуации, требующей немедленной продажи Израилю боеприпасы. В такой постановке решение было принято напрямую, без обсуждения в Конгрессе.

За текущий месяц это уже второй раз, когда администрация Джо Байдена обходит процедуру рассмотрения Конгрессом вопроса продажи оружия Израилю. Так, 9 декабря чрезвычайные полномочия были использованы, чтобы санкционировать поставку Тель-Авиву около 14 тысяч танковых снарядов.

Напомним, в Конгрессе США возникли проблемы с выделением помощи Израилю и Украине. В октябре Палата представителей рассматривала вариант выделения помощи Израилю отдельно от Украины.

При этом Вашингтон активно диктует Израилю линию поведения в войне с ХАМАС. Например, США заявляли, что ждут от Израиля снижения интенсивности боёв в секторе Газа до минимума.