Член партии из Палаты представителей Майк Куигли заявил, что у демократов есть "план Б" для продолжения финансирования Украины.

Об этом он сказал в интервью "Голосу Америки".

Куигли допустил использование некой "вариации" закона о ленд-лизе. Демократы пытаются договориться с республиканцами и получить их голоса.

"Если до этого дойдет, то есть некоторые процедурные методы. В частности, попытаться "освободить" законопроекты, имеющие ассигнования для Украины. Мы исследуем это. Петиция об "освобождении законопроекта" заставляет вынести его на голосование, освободив от рассмотрения комитетов. Также есть "законопроекты о чистом финансировании", которые финансируют Украину. Я бы настаивал на этом как на процедурной альтернативе", - заявил Куигли.

По его словам, есть и другие варианты, позволяющие выделить финансирование на на три-четыре месяца.

"Это ужасный "план Б", он далеко не так хорош, как первый. Но очень важно избежать пробелов в оказании помощи", - сказал конгрессмен.

Ранее в Сенате США допускают, что Трамп может сорвать сделку между конгрессменами по выделению помощи Украине. Рассчитывают, что около пяти республиканцев поддержат сделку, 15 проголосуют против, а на остальных может повлиять Трамп, поскольку президентские праймериз официально стартуют в следующем месяце.

"Он представляет собой огромную политическую силу в этой партии. И вопрос в том, поступят ли они правильно, даже несмотря на то, что знают, что Дональд Трамп самым отвратительным и злобным образом нападет на них?" - заявил Шумер.