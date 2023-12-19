Соединённые Штаты Америки и другие союзники Украину "не предадут" и выделят необходимую помощь в полном объёме.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на итоговой пресс-конференции в Киеве.

По словам президента, Евросоюз выделит Киеву финансирование уже "в ближайшее время".

"Я уверен, мы этого достигнем, но это вопрос определённого времени. Решение будет принято в ближайшее время", - заявил Зеленский.

Как заявил президент, он считает, что в случае провала выделения пакета помощи на 50 миллиардов евро, у ЕС "найдутся другие механизмы" поддержки Украины.

Говоря о военной помощи США, Зеленский заявил, что "Америка нас не предаст" и, соответственно, помощь Украине будет выделена.

Напомним, посол США в Киеве озвучила главные приоритеты поддержки Украины - защита от российских атак и восстановление экономики.

"Защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта через порты и границы являются главными приоритетами США <...>", - сообщила Бриджит Бринк в соцсетях.

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