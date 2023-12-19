Посол США Бриджит Бринк озвучила главные приоритеты Соединенных Штатов по Украине. Поставки тяжелой техники и снарядов там не значатся.

"Защита энергетической инфраструктуры Украины зимой и максимизация экспорта через порты и границы являются главными приоритетами США. Продуктивная дискуссия о том, как помочь Украине защититься от атак России и ускорить восстановление ее экономики", - подписала Бринк фото с украинскими чиновниками.

Ранее NYT сообщало, что США советуют Украине в 2024 году перейти к обороне и заняться укреплением экономики и промышленности. По словам американских чиновников, центром новой стратегии могут стать укрепление обороны, "символические победы" в виде ударов по Крыму и РФ, и рост украинской военной промышленности.

Напомним, США в конце декабря объявят новый пакет помощи Украине, но он будет последним.

Война в Украине идет уже 663-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 19 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

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