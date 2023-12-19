В случае начала войны с Китаем США исчерпают свои запасы высокоточных ракет большой дальности "менее чем за неделю".

Об этом говорится в письме двухпартийной группы конгрессменов, направленном заместителю главы Пентагона Кэтлин Хикс.

По словам законодателей, нет никаких гарантий того, что потенциальный военный конфликт в Азии удастся завершить в течение "недель или месяцев", а перебои в поставках оружия Тайваню ставят под вопрос его возможности эффективно выстроить оборону.

"Вызовы сегодняшнего дня заставляют нас адаптироваться к меняющимся условиям и мыслить вне привычных рамок. Если поставки необходимых вооружений Тайваню сталкиваются с задержками, нам надлежит проявить креативный подход", - подчеркивается в письме конгрессменов к Хикс.

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США остался всего один миллиард долларов финансирования на восполнение собственных запасов вооружений и боеприпасов, которые ранее отправлялись Украине.

Также в Пентагоне сообщили, что уже 30 декабря исчерпаются последние 1,07 млрд долларов, которые имеются на поддержку Украины. При этом данные деньги уйдут на пополнение запасов армии США взамен отправленного ранее в Украину.