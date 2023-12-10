В мире ожидается глобальный дефицит пороха.

Об этом сообщает Newsweek со ссылкой на Vista Outdoor, управляющую компанию многих предприятий по производству огнестрельного оружия. В компании сообщили, что существенно увеличат цены на боеприпасы из-за "ожидаемого глобального дефицита пороха".

"В связи с мировыми событиями наши поставщики уведомили нас о беспрецедентном спросе и ожидаемой глобальной нехватке пороха, и, таким образом, существенно увеличили наши цены", — сообщил в письме вице-президент по продажам Sporting Products Бретт Нельсон.

Хотя Vista Outdoor не уточнила, какие мировые события способствовали росту цены, Nesweek пишет, что война в Украине и конфликт между Израилем и ХАМАСом в секторе Газа привели к значительному спросу на боеприпасы.

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