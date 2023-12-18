Уже 30 декабря исчерпаются последние 1,07 млрд долларов, которые имеются у Пентагона на поддержку Украины.

Об этом говорится в письме контролера Пентагона Майкла МакКорда, которое заполучило агентство Bloomberg.

"Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное нам финансирование для помощи в обеспечении безопасности Украины", - написал МакКорд в письме лидерам комитетов Палаты представителей и Сената по оборонной политике и ассигнованиям.

При этом данные деньги уйдут на пополнение запасов армии США взамен отправленного ранее в Украину.

В частности планируется потратить:

635 млн – на закупку ракет в армию;

210 млн – на закупку 155-мм осколочно-фугасных снарядов M795, порохов, взрывателей и капсюлей;

129 млн – секретное финансирование ВМФ для замены оружия, отправленного из бюджетной категории "Другие ракеты";

17 млн – на замену специализированных "акустических датчиков", предоставленных для украинской техники Командованием специальных операций США;

4,3 млн – на финансирование операций и технического обслуживания ВВС для замены тактических машин, металлических заборов и заграждений, отправленных в Украину.

Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США остался всего один миллиард долларов финансирования на восполнение собственных запасов вооружений и боеприпасов, которые ранее отправлялись Украине.

Напомним, сегодня в Белом доме сообщили, что США в конце декабря объявят о новом пакете помощи Украине, но он будет последним.