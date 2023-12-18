Журналисты узнали, когда у Пентагона закончится последний миллиард для поддержки Украины
Уже 30 декабря исчерпаются последние 1,07 млрд долларов, которые имеются у Пентагона на поддержку Украины.
Об этом говорится в письме контролера Пентагона Майкла МакКорда, которое заполучило агентство Bloomberg.
"Как только эти средства будут выделены, министерство исчерпает доступное нам финансирование для помощи в обеспечении безопасности Украины", - написал МакКорд в письме лидерам комитетов Палаты представителей и Сената по оборонной политике и ассигнованиям.
При этом данные деньги уйдут на пополнение запасов армии США взамен отправленного ранее в Украину.
В частности планируется потратить:
- 635 млн – на закупку ракет в армию;
- 210 млн – на закупку 155-мм осколочно-фугасных снарядов M795, порохов, взрывателей и капсюлей;
- 129 млн – секретное финансирование ВМФ для замены оружия, отправленного из бюджетной категории "Другие ракеты";
- 17 млн – на замену специализированных "акустических датчиков", предоставленных для украинской техники Командованием специальных операций США;
- 4,3 млн – на финансирование операций и технического обслуживания ВВС для замены тактических машин, металлических заборов и заграждений, отправленных в Украину.
Ранее глава административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг заявила, что у США остался всего один миллиард долларов финансирования на восполнение собственных запасов вооружений и боеприпасов, которые ранее отправлялись Украине.
Напомним, сегодня в Белом доме сообщили, что США в конце декабря объявят о новом пакете помощи Украине, но он будет последним.