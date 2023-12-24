Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

Соответствующее обращение израильский политик опубликовал в воскресенье, 24 декабря, в своем телеграм-канале.

По его словам, это "это единственный путь вернуть заложников, уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля. Это займет время, но мы едины и полны решимости бороться до конца".

Глава израильского правительства не уточнил, сколько еще продлится военная операция.

Отметим, что 27 декабря исполняется два месяца с начала сухопутной операции Израиля в секторе Газа. За это время израильская армия смогла разрезать сектор на две части и отрезать его север от моря. Но полностью сопротивление ХАМАС до сих пор не подавлено. Палестинское движение продолжает контролировать большую часть сектора, ведя ожесточенные бои с ЦАХАЛ, опираясь на широкую сеть подземных туннелей.

В частности, недавно неподалеку от пограничного перехода Эрез с Израилем ЦАХАЛ обнаружил крупнейший в секторе Газа туннель ХАМАС. В туннеле было найдено много оружия, принадлежащего ХАМАС.

Между тем США ожидают, что Израиль переведёт боевые действия в секторе Газа в фазу пониженной интенсивности, в ходе которой будут проводиться локальные операции, адресно направленные против руководства и инфраструктуры ХАМАСа, признанной террористической в США и Евросоюзе.