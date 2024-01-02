Заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури погиб в результате взрыва, прогремевшего к югу от ливанской столицы Бейрута.

Об этом пишут ближневосточные СМИ со ссылкой на ХАМАС.

57-летний аль-Арури был заместителем главы политбюро ХАМАС и командиром-основателем военного крыла группировки "Бригады Аль-Кассам". Он жил в Ливане.

По данным ливанских государственных СМИ, взрыв случился у офиса ХАМАС в пригороде ливанской столицы Дание. Также ливанские СМИ пишут, что всего в результате взрыва погибли шесть человек.

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати назвал взрыв в пригороде Бейрута преступлением. По его словам, оно "направлено на то, чтобы втянуть Ливан в новую фазу конфронтации с Израилем".

"Кто бы это ни сделал, должно быть ясно, что это не было нападением на ливанское государство. Кто бы это ни сделал, нанес хирургический удар по руководству ХАМАС", — сказал старший советник премьер-министра страны Марк Регев в интервью американскому телеканалу MSNBC.

После убийства аль-Арури ХАМАС заявил о необходимости прекратить переговоры об освобождении заложников и возможном перемирии в Газе посредникам, контактирующим с Израилем.

Вчера сообщалось, что Израиль выводит часть войск из сектора Газа для перехода к новой фазе операции против ХАМАС.

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о расширении военных действий в секторе Газа.