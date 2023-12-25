Появилось видео из тоннелей ХАМАС под сектором Газа.

Запись с нательной камеры израильского военного была опубликована от местных СМИ в Телеграм.

Сообщается, что во время рейда по катакомбам отряд ЦАХАЛа спустился на довольно приличную глубину. На кадрах видно, что тоннели организованы в несколько ярусов. Внутри они узкие, оборудованы трубопроводом и кабелями электроснабжения.

В подземных помещениях есть санузел, комнаты отдыха и мини-цеха по сборке оружия. В частности в кадр попали патроны для автоматов типа АК-47.

Мы также сообщали, что армия Израиля обнаружила крупнейший туннель ХАМАС в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, тоннель имеет несколько ответвлений и перекрестков, а также водопровод, электричество и линии связи. В некоторых частях тоннеля военные нашли защитные двери, которые имели целью предотвратить проникновение израильских войск внутрь.

Ранее мы публиковали видео, где Израиль начал заливать тоннели ХАМАС в секторе Газа морской водой. Видео начинается с того, что к небольшому подземному помещению, откуда ведётся съёмка, с дальнего конца тоннеля бежит человек и что-то кричит. Вслед за этим слышится нарастающий гул, после чего раздаётся громкий звук взрыва. В следующие секунды мощный поток воды начинает заливать подземелье.