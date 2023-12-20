Появилось видео одновременного подрыва более 50 домов в секторе Газа.

Материал опубликовали арабские телеграм-каналы.

На короткой видеозаписи можно увидеть, как после звука взрыва над обширной территорией жилой застройки взметнулся плотный серый дым, поднявший под самые облака.

Ранее издание The Guardian опубликовало видео последствий израильских ударов, что превратили большую часть Газы в руины. На кадрах издание сравнило картинку с одного из балконов высотного дома в Газе, снятую до военных действий, с видом с этого же балкона после массированных ударов по Газе в рамках борьбы Израиля с ХАМАС. От многих зданий после обстрелов сохранились лишь несущие конструкции, крыши и балконы обрушены.

Также мы публиковали фото полностью разрушенной войной самой красивой улицы Газы, идущей вдоль моря. На снимке улица Аль-Рашид, идущая вдоль моря. На первом фото она изображена в мирные времена, до нападения ХАМАС на Израиль и ответного вторжения ЦАХАЛ в сектор Газа. На втором по полностью разрушенной некогда живописной улице едет тяжелая техника израильтян.