На севере Йемена, подконтрольному хуситам, идет всеобщая мобилизация для отправки в сектор Газа - для войны на стороне движения ХАМАС.

Об этом заявил СМИ член политбюро движения "Ансар Алла" Хузам аль-Асад.

"Она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря", - сообщил аль-Асад.

По его словам, обучаться военному делу добровольно пошли десятки тысяч молодых людей, а несколько групп уже выпустились.

Представитель хуситов подчеркнул, что эти бойцы примут участие в военных действиях в Газе на стороне палестинцев, "если будут условия и возможности для того, чтобы добраться до сектора". Как именно отряды хуситов попадут в полностью заблокированный Израилем и Египтом сектор Газа, пока не сообщается.

Напомним, йеменские хуситы в конце октября объявили о начале "военной операции" против Израиля. После чего начали атаковать суда, идущие в Израиль.

В ответ США создали международную коалицию, которая намерена восстановить судоходство в Красном море. Помимо американцев в ней принимают участие Великобритания, Италия, Бахрейн, Канада, Франция, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские острова и Испания.

Хуситы заявили, что "не впечатлены" ее составом. Лидер хуситов Мохаммед Абдулсалам заявил, что они продолжат атаковать корабли, которые направляются в Израиль. Остальные обещают не трогать.

Тем временем крупнейшие судоходные компании продолжают отказываться от перевозок по Красному морю из-за атак хуситов.