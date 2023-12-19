Для мировой торговли судоходство через Красное море, которое фактически остановили йеменские хуситы, является очень важным.

Об этом пишет The Guardian.

"Все, от стоимости бензина на заправке до наличия новейших электронных устройств, во многом зависит от безопасности узкого водного пролива шириной всего 20 миль между Джибути и Йеменом: Баб-эль-Мандебского пролива. Хуситы обстреливают суда на этом водном пути", - пишет издание.

Баб-эль-Мандебский пролив – часть самого густонаселенного судоходного канала в мире – это южный вход в Красное море, которое соединяется с Суэцким каналом.

Канал произвел революцию в мировой торговле, когда открылся более 150 лет назад. Он создал короткий путь между США и Европой, а также Ближним Востоком и Азией.

Сейчас через Красное море проходит около 12% мировой торговли, включая 30% мировых контейнерных перевозок.

"Ежегодно через Красное море проходят миллиарды долларов торговых товаров и поставок, а это означает, что задержки там могут привести к значительным сбоям во всем мире", - пишет издание.

Напомним, вчера в Пентагоне объявили о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне ударов хуситов по торговым судам.

Также вчера стало известно, что еще одна нефтяная компания-гигант BP приостановила судоходство через Красное море из-за атак йеменских хуситов.