Еще одна крупная нефтегазовая компания объявила, что ее танкеры с нефтью перестанут проходить через Красное море из-за атак йеменских хуситов.

Об этом сообщила BP (ранее известная как British Petroleum), передает агентство Bloomberg.

"В свете ухудшения ситуации с безопасностью судоходства в Красном море BP решила временно приостановить весь транзит через Красное море", — говорится в заявлении компании.

Решение BP распространится на все танкеры компании, которая является третьей по величине нефтегазовой фирмой мира, и торговые суда ее партнеров, уточняется в официальном заявлении. Возможное возобновление транзита представители энергогиганта связали с нормализацией обстановки в акватории Красного моря.

Кризисная ситуация усугубляется тем, что на этот регион приходится до 12% мировой морской торговли, предупреждают эксперты. Это означает, что в ближайшее время владельцы судов не смогут использовать египетский Суэцкий канал в качестве маршрута доставки грузов. Вместо этого им придется значительно увеличивать время в пути за счет поиска альтернативных путей доставки грузов, преимущественно в обход африканского континента. Эти факторы в совокупности могут привести к резкому удорожанию сырья и угрозе транспортного коллапса на глобальном энергетическом рынке, предупреждают аналитики.

Сегодня мы писали, что крупнейшая в мире судоходная группа Mediterranean Shipping Company (MSC) объявила об отводе своих судов от Красного моря из-за возросшей угрозы атак йеменских хуситов.

Между тем ожидается, что глава Пентагона Ллойд Остин объявит во время своего ближневосточного турне о проведении международной операции Prosperity Guardian ("Страж благополучия") по борьбе с угрозами со стороны йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах".