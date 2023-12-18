Шеф Пентагона объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря на фоне ударов хуситов по торговым судам.

Глава Пентагона Ллойд Остин во время своего ближневосточного турне объявил о проведении международной операции Prosperity Guardian ("Страж благополучия") по борьбе с угрозами со стороны йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах".

Операция будет направлена "на обеспечение международной безопасности на море и наращивание потенциала в Красном море, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливах".

В этом районе находятся две авианосные ударные группы ВМС США, но им не удается контролировать ситуацию.

Ближневосточные издания сообщают о возможности прямых ударов по объектам военной инфраструктуры хуситов.

Крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk приостанавила все рейсы через Красное море. Решение компании принято после того как её корабль был атакован ракетой, выпущенной хуситами.

Известно что йеменские хуситы предупредили, что будут атаковать суда под израильским флагом, а также принадлежащие Израилю или управляемые израильтянами.