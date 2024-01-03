Правительство Ливана пытается убедить руководство исламистской организации "Хезболла" не начинать войну с Израилем из-за убийства лидера ХАМАС в пригороде Бейрута.

Об этом пишет Bild со ссылкой на ливанские СМИ.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб заявил, что правительство пытается "убедить их (боевиков "Хезболлы - Ред), что им не следует реагировать самостоятельно".

Помимо замглавы ХАМАС Салеха аль-Арури в пригороде Бейрута погибли еще шесть человек, в том числе еще один лидер организации.

"Хезболла" уже пообещала ответить на это. Власти Ирана заявили, что атака усилит напряженность и будет иметь последствия.

Израиль случившееся не комментирует.

Ранее мы писали о том, что эксперты считают, что Израиль и "Хезболла" сейчас как никогда близки к полномасштабной войне.

Также мы писали о том, что Израиль выводит часть войск из сектора Газа для перехода к новой фазе операции против ХАМАС.

Напомним, что ХАМАС атаковал Израиль ракетами с территории сектора Газы 7 октября и захватил заложников в приграничных израильских поселениях 7 октября. После этого Израиль объявил войну.