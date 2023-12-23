Иран обеспечивает йеменских хуситов данными разведки и помогает атаковать корабли в Красном море - WSJ
Разведывательный корабль Корпуса стражей исламской революции, дислоцированный в южной части Красного моря, обеспечивает хуситов информацией в реальном времени о движении и идентификации судов, движущихся в этом районе, и активно помогает им осуществлять атаки.
Эту информацию подтвердили газете The Wall Street Journal представители силовых структур на Западе, в Израиле и других странах Ближнего Востока.
"Иранские военизированные формирования предоставляют в реальном времени разведывательные данные йеменским хуситам, их повстанцы используют для наведения дронов и ракет, чтобы атаковать суда, проходящие через Красное море", - говорится в публикации.
Кроме того, западный чиновник заявил изданию, что у хуситов нет радиолокационной техники для нацеливания на суда, из-за чего им необходима помощь Ирана.
Напомним, на днях йеменские хуситы пообещали продолжать атаки кораблей в Красном море, несмотря на решение США объявить о начале международной операции по борьбе с угрозами судоходству в регионе.
Также хуситы предупредили Вашингтон, что готовы принять ответные меры, если США атакуют их военные базы.
Ранее крупнейшие морские перевозчики остановили рейсы в Красном море из-за атак хуситов.
Газета The Guardian писала, почему так важно судоходство через Красное море, которое остановили хуситы.