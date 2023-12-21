Йеменские хуситы пообещали продолжать атаки кораблей в Красном море, несмотря на решение США объявить о начале международной операции по борьбе с угрозами судоходству в регионе.

Об этом пишет Bloomberg.

Также хуситы предупредили Вашингтон, что готовы принять ответные меры, если США атакуют их военные базы.

"Если США нападут на Йемен, мы нанесем удар, выпустив ракеты и беспилотники по американским линкорам и другим судам", - заявил лидер хуситов Абдул Малик аль-Хути.

США объявили, что работают с западными и арабскими союзниками над укреплением сил морской защиты, которые призваны обеспечивать безопасность судов в Красном море, на которое приходится почти 12% мировой торговли.

Напомним, 18 декабря глава Пентагона Ллойд Остин во время своего ближневосточного турне объявил о проведении международной операции Prosperity Guardian ("Страж благополучия") по борьбе с угрозами со стороны йеменских хуситов из движения "Ансар Аллах".

Ранее крупнейшие морские перевозчики остановили рейсы в Красном море из-за атак хуситов.

А газета The Guardian писала, почему так важно судоходство через Красное море, которое остановили хуситы.