Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба считает, что с Трампом "можно работать", сообщает Радио Свобода.

Дмитрий Кулеба заявил, что возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США по итогам выборов, которые должны состояться в ноябре этого года, не обязательно будет означать прекращение американской помощи Украине – просто к Трампу "нужно найти подход".

"Трамп воспринимается благодаря своим, я бы сказал, ультрахаризматическим поступкам, своей репутации и фразам. Но кто продал Украине первое американское оружие? Президент Трамп – Javelin. Кто начал программу бесплатной передачи Украине первых военно-морских судов, катеров типа Island и Mark-6? Трамп. Кто воевал с "Северным потоком-2" и наложил санкции на известное, но уже подзабытое судно Fortuna, которое прокладывало этот трубопровод? Это был Трамп", – отметил министр.

По мнению Кулебы, в случае победы Трамп будет "совсем иным президентом", чем Джо Байден, но это не должно пугать Украину.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что после своего избрания сможет "прекратить войну в течение 24 часов", но не раскрыл подробности своего плана.

Ранее глава МИД Украины Кулеба назвал два главных принципа посредничества для мирных переговоров.