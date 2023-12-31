Британская газета Financial Times опубликовала прогноз на 2024 год. По словам издания, из 20 предсказаний на текущий, 2023 год не сбылось всего три.

Авторы газеты уверены, что Дональд Трамп проиграет президентские выборы в США. При этом если ему удастся преодолеть юридические препятствия в отношении своего выдвижения, это будет "очень напряженная гонка". Победу на выборах одержит нынешний глава Белого дома Джо Байден.

По предположению журналистов, США и Евросоюз будут продолжать финансировать Украину, несмотря на возникшие проблемы с выделением финансов в уходящем году. Однако, если Трамп все же станет президентом, то решение этого вопроса будет сложным.

"Украине, вероятно, все еще будет трудно совершить военный прорыв, поэтому она столкнется с растущим давлением на переговоры с Москвой", — сказано в статье.

Кроме того, война между Израилем и ХАМАС не спровоцирует полномасштабного конфликта на Ближнем Востоке, уверены в FT.

Другие прогнозы журналистов:

2024 год превзойдет 2023-й как самый жаркий.

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