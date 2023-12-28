Bloomberg опубликовал прогноз по росту мировой экономики на 2024 год
Агентство Bloomberg опубликовало свой прогноз по росту мировой экономики на 2024 год.
Основные моменты из этого прогноза:
- мировой ВВП замедлит рост - увеличится на 2,7% по сравнению с 3,1% в текущем, что станет одним из самых низких показателей с 2001 года;
- в США, ЕС и Британии ожидается рецессия. Экономика развитых стран вырастет лишь на 0,9% (после роста на 1,5% в этом году);
- в развивающихся странах тоже будет замедление экономического роста - до 4,1% после 4,4% в 2023;
- опережающую динамику покажет экономика Индии. Китай же будет продолжать испытывать проблемы из-за кризиса на рынке недвижимости.
Напомним, что Moody’s рекомендовало сотрудникам в Гонконге не выходить на работу перед негативным прогнозом по рейтингу КНР.
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