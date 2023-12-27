Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что до 90% своей нефти в 2023 году РФ продала Китаю и Индии.

Об этом он сообщил в интервью российским СМИ.

На долю КНР приходится 40-50% проданного сырья, на Индию - еще 40%. Хотя еще два года назад поставки туда почти не осуществлялись вообще. При этом в Европу до вторжения Россия продавала примерно 40-45% нефти и нефтепродуктов. В этом же году доля поставок в Европу сократилась в 10 раз – до 4-5%.

Новак заявил, что за текущий год Москва заработала от продажи нефти и газа порядка 9 трлн рублей - примерно столько же, как в довоенном 2021 году.

Это приблизительно на 2,5 трлн рублей меньше показателя 2022 года, когда на рынке были высокие цены на нефть.

Ранее Bloomberg со ссылкой на свой источник писал, что объёмы переработки нефти в России достигли самого высокого уровня с начала апреля.

А в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства говорится, что доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов снизились в ноябре к октябрю на 17%, до 15,2 млрд долларов.

Также мы сообщали, что с начала вторжения доходы России от продажи Евросоюзу нефти и газа составили 550 млрд евро.