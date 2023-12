Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов снизились в ноябре к октябрю на 17%, до 15,2 млрд долларов.

Об этом говорится в ежемесячном обзоре Международного энергетического агентства (МЭА).

Сообщается, что такие низкие доходы не наблюдались с июня 2023 года. В МЭА объяснили это сокращением поставок в ноябре на 200 тысяч баррелей в сутки и снижением цен на российскую нефть.

6 декабря, по подсчетам агентства, стоимость марки Urals упала ниже 60 долларов за баррель. Добыча сырой нефти в России в ноябре, по подсчетам агентства, снизилась с 9,53 млн до 9,5 млн баррелей в сутки.

Ранее Center for Research on Energy and Clean Air опубликовал данные, согласно которым с начала войны Россия заработала 550 миллиардов евро на продаже нефти и газа. ЕС остается крупнейшим импортером российских энергоресурсов. Основными покупателями являются Германия (28 млрд евро), Нидерланды (18 млрд евро) и Италия (17 млрд евро).

А газета The Wall Street Journal писала, что поступления в бюджет РФ от продажи газа и нефти в октябре удвоились по сравнению с сентябрем. Ценовой потолок, введённый странами G7, в реальности не соблюдается.