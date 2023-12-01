Резкие колебания цен на рынке нефти вызваны действиями группы роботов-трейдеров.

Так считают в Белом доме и аналитики на рынке, пишет Bloomberg.

По данным TD Bank и JPMorgan, на алгоритмы роботов приходится до 70% сделок с сырой нефтью в среднем за день.

Происходящее с котировками нельзя полностью объяснить действиями ОПЕК или войной на Ближнем Востоке. За последние два месяца цены почти достигли 100 долларов за баррель, но затем резко упали до 70 долларов. В один октябрьский день они колебались на целых 6%. И в 2023 году фьючерсы падали более чем на 2 доллара в день 161 раз, в прошлые годы такого не было, пишет Bloomberg.

Аналитики говорят, что роботы привели к изменению цен нефти на 7 долларов за баррель во время недавних колебаний. Представители Белого дома считают, что они сыграли значительную роль в росте цен в течение 2023 года.

Напомним, накануне страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи почти на два миллиона баррелей в сутки в начале следующего года. В начале 2024 года Саудовская Аравия сократит добычу нефти примерно на 1 млн баррелей в сутки, а Россия – на 500 тысяч баррелей в сутки, остальное сокращение возьмут на себя другие страны.

На фоне этих новостей цены на нефть перешли к росту. Стоимость нефти Brent превысила 84 доллара за баррель.

Также сообщалось, что практически вся российская нефть продается выше установленного G7 потолка цен.