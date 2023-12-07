Американская база ВМС "Норфолк" могла получить полсотни тысяч тонн нефтепродуктов из Новороссийска.

Об этом говорится в мониторинге Института Черноморских стратегических исследований и BlackSeaNews, данные которого опубликовал в Facebook руководитель Мониторинговой группы санкций и свободы судоходства Института Андрей Клименко.

"Сегодня 02:40 танкер Avenca привез 50 тысяч тонн российских нефтепродуктов прямым рейсом из Новороссийска на главную военно-морскую базу ВМС США на восточном побережье страны. Танкер вышел из Новороссийска 13 ноября, принадлежит компании CHEMIKALIEN SEETRANSPORT GMBH из Гамбурга, Германия", – сообщил Клименко.

База Норфолк – основной порт базирования четырех ударных авианосных групп США и кораблей, входящих в их состав.

Это крупнейшая военно-морская база в мире и крупнейшая база ВМС США, где размещается 75 боевых кораблей, 134 самолета и 11 авиационных ангаров.

Напомним, на днях США ввели новые санкции против компаний и танкеров за нарушение потолка цен на российскую нефть.

Ранее сообщалось, что Словакия и Чехия просят продлить действие исключений в санкциях ЕС, позволяющих продавать продукты из российской нефти.