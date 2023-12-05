Словакия и Чехия просят продлить действие исключений в санкциях ЕС, позволяющих продавать продукты из российской нефти.

Об этом стало известно Financial Times.

Словакия, Чехия и Венгрия могут продолжать использовать нефть из российского нефтепровода "Дружба", несмотря на нефтяное эмбарго ЕС, пока не появятся альтернативные источники поставок.

"Сегодня завершается срок действия исключения, которое позволяет Словакии продавать продукты переработки российской нефти. Прага и Братислава хотят продлить действие этого правила в рамках следующего, 12-го пакета санкций ЕС против России", - передаёт издание.

Польша и страны Балтии, однако, настаивают, что исключения из санкций продлевать нельзя, пишет Financial Times.

Ранее Венгрия не поддержала предложения Евросоюза по новым санкциям против России.

"Такие меры поставят под угрозу энергетическую безопасность самих европейских стран", - заявил венгерский министр.

Как мы сообщали, немецкое издание Bloomberg написало, что в ряде стран Евросоюза хотят смягчения двенадцатого пакета санкций против РФ.