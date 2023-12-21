Война в Украине приносит выгоду Китаю. Из-за антироссийских санкций торговля КНР с Россией в этом году превысила 200 миллиардов долларов - гораздо раньше, чем это планировалось двумя странами

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Наибольшую выгоду получили производители китайских автомобилей. Продажи в Россию помогли Китаю в этом году обогнать Японию как крупнейшего в мире экспортера автомобилей. Китайские автопроизводители захватили 55% российского рынка. В довоенном 2021 году у них было 8%.

Россия, в свою очередь, продавала Китаю не только нефть и газ, но и продукты - шоколадные конфеты, колбасы и другие потребительские товары, которые стали в изобилии появляться в китайских супермаркетах.

"Дешевая российская энергия в обход санкций, введенных Западом, помогла китайским заводам конкурировать на мировых рынках, в то время как их конкуренты-производители в других странах, особенно в Германии, столкнулись с резко более высокими затратами на электроэнергию", - пишет издание.

Действия России в Украине также получили медийную поддержку со стороны Китая.

"Государственные СМИ постоянно распространяют российскую пропаганду в Китае и по всему миру. Россия настолько популярна в Китае, что влиятельные лица в социальных сетях стекаются в Харбин, столицу самой северной провинции Китая на востоке, Хэйлунцзян, чтобы позировать в русской одежде перед бывшим русским собором", - говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Россия организовала новые каналы поставок беспилотников из Китая в обход санкций.

В то же время в США считают, что Китай не передавал России оружие для войны в Украине.