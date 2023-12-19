После введения западных санкций, российские компании начали закупать телекоммуникационное оборудование и микрочипы для производства систем вооружения и дронов через сеть посредников в Китае, а также посредством Марокко и Турции.

Об этом пишет издание The New York Times.

Как сказно в статье, к таким выводам пришли, определив цепочки поставок по электронной корреспонденции российских чиновников, а также торговым документам и записям разговоров сотрудников коммерческих компаний из РФ.

Эти свидетельства, как отмечает издание, показывают, что российские компании "идут на шаг впереди попыток США отрезать их от закупок".

Часть санкционного оборудования, закупленного в других странах, в том числе в Китае, везут через Марокко. В порту Танжер-Мед запрещённое ко ввозу в РФ оборудование и компоненты, в том числе продукцию компаний Cisco, HP, Juniper, Ericsson и Nokia перегружают с судна на судно - этот процесс называется "перевалкой". Таким образом подсанкционные грузы доезжают до России. Подобный торговый путь также проходит и через Турцию.

Впоследствии подсанкционное оборудование открыто продаётся в российских специализированных интернет-магазинах, в частности, в магазинах Nag, OCS Distribution, 3Logic Distribution и 4Telecom. С начала войны компания Nag через посредников закупила американскую высокотехнологичную продукцию на сумму около 100 миллионов долларов. Из Китая за 2023 год россияне импортировали товаров на сумму $150 миллионов - за такие деньги можно получить уже отлаженные технологии для видеонаблюдения.

Ранее стало известно как РФ организовала новые каналы поставок беспилотников из Китая в обход санкций.

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