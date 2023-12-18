В обновленный санкционный список Евросоюза попали сын экс-президента РФ Медведева и двоюродная племянница действующего президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Сын Дмитрия Медведева Илья внесен в черный список ЕС из-за проекта "Я русский" (в списке ошибка, на самом деле – "Я в России" - Ред.), предоставляющего российские госуслуги жителям захваченных областей Украины.

В списке также значится двоюродная племянница Путина Анна Цивилева, которая возглавляет государственный фонд "Защитники Отечества". В отношении самого фонда тоже ввели ограничения.

В санкционный список попали телеканалы "Царьград" и "Спас", Росфинмониторинг, группа "Альфа-страхование" и 14 членов ЦИК России. Всего санкции были введены против 61 человека и 86 юридических лиц.

Напомним, 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против РФ.

В числе других мер Евросоюз впервые решил оставлять в силе санкции против россиян посмертно, чтобы исключить "риски финансирования" российской армии.

Также Евросоюз впервые включил в санкционный режим против России возможность конфискации финансовых активов юридического или физического лица.