Объёмы переработки нефти в России достигли самого высокого уровня с начала апреля.

Об этом сообщает немецкое новостное агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник.

Таким образом, временное снижение, связанное с логистическими ограничениями из-за шторма в Чёрном море, было компенсировано, пишет издание.

"Сейчас нефтеперерабатывающие заводы перерабатывают примерно на 368 тысяч баррелей сырой нефти в день больше, чем в начале декабря", - сообщил агентству информированный источник.



После введения антироссийских санкций Москва засекретила официальную информацию о добыче "чёрного золота". Теперь для оценки объёмов добычи российской нефти западные эксперты используют данные по её экспорту морским путём, а также по интенсивности работы российских нефтеперерабатывающих заводов.



Данные отслеживания танкеров говорят о том, что за первую неделю декабря ежесуточный морской экспорт российской сырой нефти вырос примерно на 910 тысяч баррелей и составил в среднем 3,76 млн баррелей, и это - самый высокий показатель с начала июля.

Ранее стало известно, что в последний месяц осени доходы России от продажи нефти упали впервые с начала лета.

Как мы сообщали, с начала вторжения доходы России от продажи Евросоюзу нефти и газа составили 550 млрд евро.