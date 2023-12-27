Россия и Индия добились прогресса в переговорах о совместном производстве военной техники

Россия и Индия добились ощутимого прогресса в переговорах о планах совместного производства военной техники.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров со своим индийским коллегой Субрахманьямом Джайшанкаром в Москве, сообщает Reuters.

Лавров заявил, что такое сотрудничество носит стратегический характер, отвечает интересам обеих стран и "будет способствовать обеспечению безопасности на Евразийском континенте".

Он сказал, что Москва уважает желание Индии диверсифицировать поставщиков военной техники и готова также поддержать желание Нью-Дели производить в Индии необходимые ей товары.

Ранее сообщалось, что Россия передала Ирану для изучения захваченное в Украине оружие. В свою очередь, Иран согласился предоставить Москве баллистические ракеты.

Иран планирует ограничить дальность баллистических ракет, которые он намерен продать России, чтобы не нарушать резолюцию ООН. Поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН и запустить механизм отката, который вновь приведет к наложению санкций ООН на Иран.

Такая ситуация была бы проблематичной не только для Ирана, но и для России, которая входит в число постоянных членом Совета Безопасности ООН.