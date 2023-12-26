Появилось новое обращение президента Украины Владимира Зеленского. Он наметил планы Украины на 2024 год в наращивании украинского ВПК для производства оружия.

Рассказал подробности удара по Херсону: под обстрел попал ж/д вокзал и эвакуационный поезд, количество погибших и раненых еще неизвестна.

Сообщил о заседании Ставки по производству вооружений.

Чиновникам должны определиться со всеми задачами для дипломатической работы Украины в следующем году. Особое внимание уделить договоренностям по производству оружия.

Ранее сообщали, что США и Украина готовят конференцию украинского и американского ВПК по совместному производству оружия

Война в Украине идет уже 671-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 26 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Генштаб ВСУ заявил о многочисленных атаках россиян в районе Синьковки под Купянском, а также более чем 30 штурмах в районе Авдеевки. Сообщается, что они были отбиты. В РФ министр обороны Шойгу заявил Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области. В ВСУ опровергают заявление Шойгу.

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