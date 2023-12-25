Украина может сейчас только обороняться, поскольку преимущество России слишком велико.

Такое мнение высказал экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак в интервью Gazeta Wyborcza.

"Украинцы объявляют о новом контрнаступлении, но, по моему мнению, оно не состоится. Русские создали такое большое преимущество, что украинцам теперь нужно только защищаться", - заявил генерал.

По его словам, украинское контрнаступление давно закончилось.

"Теперь россияне отвоевывают новые украинские территории, в том числе: огневое превосходство и стрельба в 5-7 раз больше артиллерийских снарядов в сутки, чем украинцы", - сказал он.

"Сохранят ли россияне инициативу? Определенно да. Украинское контрнаступление провалилось уже в сентябре, хотя симптомы этого мы могли наблюдать и раньше. В конце весны украинцы не собрали достаточно сил, чтобы прорвать хорошо подготовленную российскую оборону", - добавил генерал.

Ранее Владимир Зеленский назвал одну из причин неудачи контрнаступления ВСУ на юге Украины.

"Неконтролируемое небо – это имело влияние на южную операцию 2023 года. Мы не контролируем небо, у нас нет достаточного количества соответствующего вооружений", – заявил Зеленский.

В свою очередь американский телеканал CNN описал ситуацию на передовой и внешнеполитическом фронте Украины как ужасную.