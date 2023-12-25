Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил президенту РФ Владимиру Путину о полном захвате Марьинки в Донецкой области.

Встреча президента РФ и министра обороны проходит сейчас в Кремле.

Путин ответил, что захват города отодвигает ВСУ от Донецка и "позволяет ВС РФ выйти на оперативный простор".

Украина потери Марьинки не подтверждала.

На карте украинского ресурса Deep State показано, что вся территория Марьинки перешла под контроль РФ.

Напомним, две недели назад такую информацию сообщали украинские военные, но она была опровергнута командованием.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики пишут, что россияне продолжают активное наступление под Бахмутом, продвинулись вглубь Богдановки до 300-500 метров. РФ превращает захваченные города юга Украины в крепости. Минобороны разрабатывает методы вручения электронных повесток.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.