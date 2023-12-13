Генштаб ВСУ дал оперативную информацию по состоянию на 18:00 13 декабря. О сражениях в Марьинке в сводке не сообщается.

В течение суток произошло 89 боевых столкновений. Войска РФ нанесли 10 ракетных и 4 авиаудара, совершили 32 обстрела из РСЗО.

На Купянском направлении ВСУ отбили 12 атак противника, на Лиманском направлении - 2 атаки, на Бахмутском направлении - 6 атак, на Авдеевском направлении - 25 атак, на Запорожском направлении - 6 атак.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать РФ в районах Новомихайловки и Красногоровки Донецкой области, где противник совершил 11 безуспешных атак на позиции ВСУ. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

Силы обороны удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области.

В течение суток авиация ВСУ нанесла удар по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск нанесли удар по пункту управления россиян, 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Сегодня аэроразведчик 72-й ОМБр ВСУ заявил, что армия РФ полностью захватила Марьинку.

Командующий группой войск "Таврия" Тарнавский это опроверг.