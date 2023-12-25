Украинские военные под Авдеевкой опасаются, что без поставок американской военной помощи город будет потерян в "считанные дни", пишет The Independent.

Цитата этих военных, их имена, позывные или принадлежность к бригаде не приводятся.

При этом представитель 47-й ОМбр ВСУ Дмитрий Лазуткин сказал, что у военных под Авдеевкой "на данный момент есть мощные средства, чтобы не допустить агрессивного продвижения противника".

А высокопоставленный украинский командующий анонимно сказал, что у ВСУ в этом районе достаточно боеприпасов, чтобы удержаться на нынешних позициях, но недостаточно, чтобы "заставить Россию остановиться", если ситуация обострится.

Глава городской администрации Барабаш говорит, что если помощь США прекратится, "линия обороны может измениться, и это приведет к безумным потерям" как среди военных, так и гражданских.

Война в Украине идет уже 670-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 25 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Военные паблики пишут, что россияне продолжают активное наступление под Бахмутом, продвинулись вглубь Богдановки до 300-500 метров. РФ превращает захваченные города юга Украины в крепости. Минобороны разрабатывает методы вручения электронных повесток.

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