Россияне начали третью волну штурмов Авдеевки.

Об этом заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Атаки наращивали постепенно, и вот дней восемь они очень активно применяют технику и, на мой взгляд, это тоже свидетельствует, что третья волна началась. Потому что очень долго они технику не применяли, а потом они поехали, даже несмотря на не очень благоприятные погодные условия", - рассказал Барабаш.

В то же время реальной угрозы окружения Авдеевки нет. Такое мнение высказал спикер Сил обороны Таврического направления Штупун.

Он добавил, что ВСУ постоянно там подтягивает резервы, переформатируются и наносят россиянам урон.

Ранее сегодня издание The Independent сообщило, что украинские военные под Авдеевкой опасаются, что без дальнейших поставок американской военной помощи город будет потерян в "считанные дни".

Как мы сообщали, решение об уходе ВСУ из Авдеевки может быть принято до Нового года.