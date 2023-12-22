Решение об уходе из Авдеевки, скорее всего, придется принимать до Нового года.

Такое мнение высказал бывший командир батальона "Айдар" Евгений Дикий.

"В районе Авдеевки у них (россиян. – Ред.) есть настолько значительное продвижение, что буду откровенен: я вчера общался с парнями оттуда, сейчас уже гораздо большая вероятность того, что мы будем вынуждены отойти из Авдеевки, чем что мы ее удержим. Я бы даже рискнул предположить, что решение отходить из Авдеевки нам придется принимать еще даже до Нового года", – заявил Дикий.

Ранее журналист Юрий Бутусов говорил, что бои под Авдеевкой разворачиваются по тому же сценарию, что в Лисичанске, Соледаре и Бахмуте, которые были потеряны украинскими войсками.

Война в Украине идет уже 667-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Торецке Донецкой области от российских авиаударов погибли три человека, пятеро ранены. Были прилеты по объектам гражданской инфраструктуры, чьи сотрудники пострадали. Воздушные силы утром заявили, что были сбиты 34 российских дронов их 35. В Киевской области ночью были прилеты по складу.

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