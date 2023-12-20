Авдеевский коксохимический завод полностью разбит в результате ожесточенных боев и не подлежит восстановлению. Его можно только отстроить заново.

Как сообщает УНН, об этом заявил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Барабаш отметил, что до войны около 70% бюджета Авдеевки наполнялись за счет коксохима.

"На коксохиме нет гражданского населения, всех удалось эвакуировать, в том числе и просто горожан, которые там скрывались с начала полномасштабной войны. Руководство "Метинвеста" сделало заявление, что завод уже невозможно восстановить, если после победы будет принято решение, то его надо отстраивать заново - это так, это действительно. Если обычно заедешь внутрь, то видно, что он разбит полностью. Коксохим действительно был предприятием градообразующим, до 70% бюджета состояло именно от завода", - сказал Барабаш.

Завод был построен во времена СССР, в 1960-е годы, и считался крупнейшим коксохимическим предприятием в Европе.

Ранее мы рассказывали о сложностях с эвакуацией людей, которые прятались в убежище коксохима.

Между тем украинский журналист Юрий Бутусов на днях заявил, что бои под Авдеевкой разворачиваются по тому же сценарию, что и в Лисичанске, Соледаре и Бахмуте, которые были потеряны украинскими войсками.