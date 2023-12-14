Генштаб ВСУ опубликовал оперативную информацию по состоянию на 18:00 14 декабря. Как сказано в сводке, россияне пытались прорвать оборону ВСУ в районах Купянска и Авдеевки, но их атаки отбили.

В течение суток произошло 82 боевых столкновения. РФ нанесла 4 ракетных и 32 авиаудара, совершила 29 обстрелов из РСЗО.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Купянском направлении ВСУ отразили 13 атак, на Лиманском направлении - одну, на Бахмутском направлении - 7 атак, на Авдеевском направлении - 19 атак, на Марьинском направлении - 11, на Запорожском направлении - 9 атак.

ВСУ удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 2 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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