ВСУ под Авдеевкой отошли от поселка Степового на запад в Бердычи.

Об этом сообщает военный эксперт BILD Юлиан Рёпке.

Из Бердычей украинские подразделения продолжают контролировать всю территорию к западу от железной дороги.

Степовое и окрестности стали серой зоной. Российские войска пытаются там закрепиться, но пока безрезультатно.

ВСУ продолжают удерживать село Северное на юго-западе от Авдеевки.

Ранее мы сообщали, что Авдеевский коксохимический завод полностью разбит и не подлежит восстановлению. До войны около 70% бюджета Авдеевки наполнялись за счет коксохима.

Мы также приводили мнение журналиста Юрия Бутусова, что бои под Авдеевкой разворачиваются по тому же сценарию, что и в Лисичанске, Соледаре и Бахмуте, которые были потеряны украинскими войсками.

Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Сильные бои происходят в районе Новомихайловки - к югу от Марьинки. Россияне продолжают продвигаться к западу и юго-западу от Бахмута, пытаясь создать предпосылки для наступления на Часов Яр. Авдеевский коксохимзавод полностью разбит из-за обстрелов и как промышленное предприятие не подлежит восстановлению.

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