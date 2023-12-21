ВСУ под Авдеевкой отошли от Степового на запад в Бердычи - военный эксперт BILD
ВСУ под Авдеевкой отошли от поселка Степового на запад в Бердычи.
Об этом сообщает военный эксперт BILD Юлиан Рёпке.
Из Бердычей украинские подразделения продолжают контролировать всю территорию к западу от железной дороги.
Степовое и окрестности стали серой зоной. Российские войска пытаются там закрепиться, но пока безрезультатно.
ВСУ продолжают удерживать село Северное на юго-западе от Авдеевки.
Ранее мы сообщали, что Авдеевский коксохимический завод полностью разбит и не подлежит восстановлению. До войны около 70% бюджета Авдеевки наполнялись за счет коксохима.
Мы также приводили мнение журналиста Юрия Бутусова, что бои под Авдеевкой разворачиваются по тому же сценарию, что и в Лисичанске, Соледаре и Бахмуте, которые были потеряны украинскими войсками.
Война в Украине идет уже 666-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Сильные бои происходят в районе Новомихайловки - к югу от Марьинки. Россияне продолжают продвигаться к западу и юго-западу от Бахмута, пытаясь создать предпосылки для наступления на Часов Яр. Авдеевский коксохимзавод полностью разбит из-за обстрелов и как промышленное предприятие не подлежит восстановлению.
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